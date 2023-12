Strappata bandiera della Palestina appesa al Guascone

Strappata la bandiera della Palestina appesa fuori da un locale del centro, il titolare: "Una bandiera della Palestina tagliata di notte racconta solo l’attualità che il popolo palestinese sta vivendo. Quindi, uomo della notte che ti aggiri con le scarpe tutte rotte a tagliar bandiere che per anni ne han prese di botte, hai creato un messaggio pieno di verità. Grazie". La bandiera della Palestina è stata appesa qualche giorno fa sulla vetrata del Guascone, un segno di vicinanza alla popolazione per quanto sta vivendo in particolare dopo che è scoppiata la guerra Israele-Hamas. Ieri notte, qualcuno l’ha tagliuzzata in diversi punti.

c. g.