Strappati i manifesti del REmilia Pride di domani Arcigay: "Se vi infastidivano avete un problema"

Strappati i manifesti che pubblicizzano il Pride ’arcobaleno’ in programma domani alle 16, con ritrovo in viale IV novembre. La denuncia ariva dalla stessa Arcigay: "Ci arrivano segnalazioni da diversi punti della città che i nostri manifesti per il REmilia Pride sono stati strappati e vandalizzati, unici rispetto a quelli intorno. È un peccato, ma ricordatevi: se un manifesto del Pride vi da così tanto fastidio da sentire il bisogno irresistibile di strapparli, forse un problema l’avete... per tutte le altre persone, ci vediamo domani alle 16 in viale IV novembre!".

Possibile, il partito fondato da Giuseppe Civati, esprime solidarietà al REmilia Pride a ai suoi organizzatori.

"Strappare i manifesti di una manifestazione che chiede diritti per tutte e tutti – dichiara Alessandro Miglioli, portavoce provinciale – è un atto vile, sintomo del clima d’odio che colpisce una comunità, quella lgbti+, già sotto attacco quotidianamente, come dimostrano le troppe aggressioni omolesbobitransfobiche e le politiche del governo nei confronti delle famiglie Arcobaleno".

"Domani – dice Possibile – saremo orgogliosamente al Pride di Reggio Emilia per ribadire che sui diritti non accetteremo passi indietro, per rispondere a chi dice che i Pride siano manifestazioni inutili o offensive e per chiedere alla politica di scegliere da che parte stare: se al fianco di chi è vittima di discriminazioni e violenze, delle famiglie omogenitoriali e dei loro bambini e bambine, oppure se restare indifferente all’omofobia di questo governo e all’odio che alimenta".