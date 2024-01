Strappati i manifesti per l’eccidio di Gatta

La memoria strappata. I manifesti messi in bacheca presso la sede della scuola media di Castelnovo Monti sulla commemorazione per l’eccidio di Gatta, sono stati stracciati da ignoti vandali, offendono la memoria dei caduti della Liberazione, alla vigilia della celebrazione del massacro.

Sui manifesti è riportato il programma della giornata di oggi dedicata al ripercorrere lo storico e drammatico evento che avrà luogo questa mattina a cura dell’Amministrazione comunale di Castelnovo, Anpi e Istoreco.

Sorpreso e dispiaciuto Emanuele Ferrari, docente e vice sindaco di Castelnovo Monti, del gesto vandalico che indica mancanza di rispetto per giovani che, in quel luogo, hanno perso la vita combattendo per la libertà contro contro l’esercito nazifascista.

"E’ un fatto molto grave da non sottovalutare – afferma Ferrari dopo essere stato informato dell’accaduto – e fra l’altro proprio vicino alla scuola media, è il segno del tempo che viviamo proprio in questo giorno della memoria, non va sottovalutato il fatto come una ragazzata. Sulla storia non si scherza, è fondamentale la collaborazione con le scuole e tutte le istituzioni. Con i giovani di Castelnovo Monti e di Kahla (città tedesca gemellata) abbiamo realizzato un progetto che ha trasformato un evento drammatico come quello di Kahla, la cittadina in cui sono morti durante la guerra diversi prigionieri della nostra montagna, in evento culturale con una rassegna fotografica di grande successo che tutti vorrebbero vedere. Quello che sta accadendo adesso è perché sono accadute altre cose prima: c’è qualcuno che ha poca memoria e, soprattutto poca cultura. L’unica risposta è data dai valori antifascisti e mi dispiace, la comunità di Castelnovo la sta dando".

Si è accorto dei manifesti strappati il presidente dell’Anpi, della montagna, Nello Orlandi che ha detto: "Dispiace rilevare, come Anpi, questa cattiva educazione che è un’offesa alla memoria. Il mancato rispetto per coloro che hanno dato la vita e grazie al loro sacrificio noi oggi possiamo vivere in democrazia e libertà, non ha scusanti per un atto che avviene in prossimità di una scuola. Chiederemo alla Dirigente scolastica di stigmatizzare il fatto con l’auspicio che non si ripeta in futuro".

Interviene sul caso anche Thomas Predieri di Sinistra Italiana: "Nel settantanovesimo anniversario dall’eccidio di Gatta sono stati strappati i manifesti dalle bacheche presso il plesso delle scuole medie, vogliamo sperare chi si tratti di goliardia tra ragazzi, ma resta un fatto gravissimo".

Settimo Baisi