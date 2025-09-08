Strategie territoriali in Appennino: “Lo spopolamento non è irreversibile”

Reggio Emilia, 8 settembre 2025 – Le montagne italiane raccontate attraverso l’illustrazione delle dinamiche socioeconomiche che le caratterizzano e le strategie territoriali che le attraversano. Se ne parlerà oggi, alle 18, a Castelnovo Monti, in municipio, nella sala del consiglio comunale, alla presentazione del “Rapporto Montagne Italia 2025”, a cura di Uncem (Unione Nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti montani). Il Rapporto, incentrato sulle green community e le nuove sfide dei territori, nasce nell’ambito del progetto “Italiae” del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della presidenza del consiglio dei ministri, attuato dall’Uncem, per descrivere come si manifesta la contemporaneità nelle montagne italiane tra criticità, opportunità e nuovo protagonismo.

Un quadro che non nasconde le criticità, ma evidenzia anche opportunità importanti. All’iniziativa interverranno Emanuele Ferrari, sindaco di Castelnovo e Presidente dell’Unione Appennino reggiano, Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale, Lorenzo Catellani, presidente del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, Davide Baruffi, assessore alla montagna, alle aree interne e al bilancio della Regione, inoltre Luca Lo Bianco, esperto di sviluppo locale, Giampiero Lupatelli, economista territoriale, e Marco Bussone, presidente nazionale Uncem. “Il rapporto offre una lettura molto diversa dalle narrazioni spesso prevalenti delle zone montane come teatro di un abbandono uniforme e inarrestabile - spiega Lupatelli -. Lo spopolamento vissuto da tante aree appenniniche non è affatto irreversibile: abbiamo segnali significativi di una nuova attenzione all’insediamento nelle terre alte. Il rapporto rappresenta un’informazione documentata, articolata e carica di aspettative ma anche di responsabilità”.

g.s.