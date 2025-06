Street tutor, la minoranza sbotta: "Soluzione decorativa e inutile. Le risorse servivano alla polizia"

A Reggio Emilia torna al centro del dibattito pubblico la questione sicurezza, dopo l’episodio di panico in piazza Fontanesi che ha riacceso i riflettori sul tema del degrado urbano. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massari ha risposto con un’iniziativa ritenuta da molti più simbolica che concreta: l’introduzione di un progetto sperimentale da 83.000 euro pubblici a favore degli “street tutor”, una nuova figura di operatori non armati, incaricati di fare da mediatori e supporto nelle strade della città.

Le critiche non si sono fatte attendere. Il segretario provinciale e consigliere regionale Alessandro Aragona ha definito l’iniziativa "cosmetica e totalmente inefficace", sottolineando come gli street tutor non abbiano alcuna competenza specifica in materia di ordine pubblico e non possano intervenire in situazioni di pericolo. "Il loro compito – spiega Aragona – è limitarsi ad ascoltare e, in caso di risse o aggressioni, chiamare le forze dell’ordine, esattamente come farebbe un qualsiasi cittadino". Una soluzione che, secondo il consigliere, rischia anzi di ritardare l’intervento delle forze di polizia. Il capogruppo in Consiglio comunale Cristian Paglialonga rincara la dose e critica apertamente la giunta per la scelta di investire in una figura "decorativa" invece di potenziare concretamente la polizia locale. "Con quegli stessi 83.000 euro – afferma – si sarebbe potuto rafforzare il corpo di polizia, dotandolo di agenti formati, strumenti operativi e poteri giuridici. La sicurezza non si garantisce con figure senza potere. Ogni giorno perso, ogni euro sprecato, è una responsabilità politica che questa amministrazione dovrà assumersi di fronte ai cittadini".

Dal fronte di Reggio Civica, Matteo Marchesini definisce il progetto degli street tutor "una non scelta" e "un palliativo" che non risponde alle reali esigenze della città. Marchesini sottolinea come l’iniziativa manchi di una visione organica e di investimenti seri nel settore sicurezza: "Si finanzia una misura che non produce effetti concreti né sulla prevenzione dei reati, né sul senso di sicurezza richiesto dai cittadini". Il consigliere punta il dito contro l’uso poco responsabile delle risorse pubbliche in un momento delicato, suggerendo alternative ben più efficaci e mirate: il potenziamento degli agenti, l’acquisto di strumenti tecnologici come i taser, la creazione di unità cinofile o l’ampliamento della videosorveglianza. "La sicurezza è un bene troppo prezioso per affidarla a interventi estemporanei – conclude Marchesini –. È necessario progettare con serietà, coinvolgendo prefetto e questore. Serve un cambio di passo, non soluzioni di facciata".