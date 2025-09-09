Strepitosa Morlini. Due gare, due vittorie

Un week-end con tantissime gare podistiche, specialmente di trail.

Per una volta partiamo però da una manifestazione non competitiva la "Quattro Passi per ricordare Serafino Lasagni".

Nessuna iscrizione, nessun pettorale, solo un ritrovo, nella sua Santa Vittoria, per commemorare un uomo di sport, Serafino, che tanto ha dato al movimento podistico reggiano. Una camminata di pochi chilometri verso il cimitero con oltre 220 amici che lo hanno voluto ricordare così a quasi due anni dalla scomparsa.

• A Castelnovo Monti si è disputato il Trail della Pietra, su tre percorsi denominati Inferno, Purgatorio e Paradiso (come noto, Dante citò la Pietra di Bismantova nella Divina Commedia), con una buona partecipazione numerica (quasi 600 atleti) e una buona risposta dei reggiani. Nel percorso lungo di km 42, primo Roberto Gheduzzi in 4h.14’48’’, con quarto posto di Patrick Gaspari dell’Amorotto in 4h.31’33’’; tra le donne, prima Chiara Vitale di Tricolore Sport Marathon in 4h.58’29’’. Nel medio di km 23, primo Alessio Vorti in 2h.02’32’’ con quarto posto per Federico Ganassi Spallanzani in 2h.08’21’’; tra le ragazze, prima Dinahlee Calzolari in 2h.35’22’’, su Rossella Munari (Atl. Reggio) in 2h.43’59’’. Nel breve di km 13, vince Patrick Francia, quinto Davide Scarabelli; tra le ragazze, prima Isabella Morlini che bissa la vittoria del giorno prima a Zola Predosa nel Trail dell’Abbazia. Presenti anche alcuni stranieri, da Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Spagna. Mezzano Inferiore (Pr).

• Doppietta Atletica Reggio nella "Un Po di Sport" (9 km), con i successi di Fabio Ciati nella gara maschile in 28’54’’ e Caterina Filippi in quella femminile in 35’45’’. Tra i maschi, per l’Atletica Reggio, Paolo Bertani settimo e Michele Mascis ottavo. La Filippi ha invece preceduto la compagna di squadra Rosa Alfieri che ha chiuso in 37’11’’.

• A Doganaccia (Pistoia), doppio terzo posto Atletica Reggio (Giuliano Gherardi-Sabrina Polito) nel Doganaccia Vertical (5 km, d+ 1000 m).

Nella gara maschile, vinta da Alessandro Marcolini (Sportinsieme Castellarano, 47’32), terzo Gherardi in 49’53.

Nella gara femminile, vinta da Sara Lori (Sansoni Team, 1h01’35), Polito terza in 1h01’55; ottava Manuela Onorato (Atletica Reggio).

Claudio Lavaggi