Stretta in zona stazione Un’ordinanza anti-alcol dopo la rissa a bottigliate

La rissa a suon di bottigliate tra una quindicina di giovani avvenuta sabato non è l’unico problema della questura in zona stazione. Perché oltre a tenere a bada le escalation di violenza, gli agenti devono affrontare anche il mancato rispetto delle normative da parte degli esercenti: non a caso sabato è stato multato il proprietario di un mini-market (sanzione da 300 euro) che, incurante dell’ordinanza comunale, vendeva alcolici da asporto in piazzale Marconi. E di pari passo, l’amministrazione ha dato un ulteriore giro di vite, prolungando di due mesi la già citata ordinanza fino al 31 ottobre e portando le zone interessate da tre a quattro. Si lavora su più fronti per contrastare l’ondata di violenza che ha caratterizzato gli ultimi mesi in zona stazione. La rissa di sabato, dove due gruppi di stranieri rivali si sono presi a bottigliate, con un bilancio di un ferito e un’auto danneggiata, non è passata inosservata neppure in Municipio.

Il sindaco Vecchi ieri ha inasprito le ordinanze anti-alcol: prolungato fino al 31 ottobre il divieto di somministrazione alcolici negli spazi pubblici (distese comprese) per tutta la giornata, e la vendita da asporto dalle 15 alle 7 del giorno successivo, per i locali di tre zone: via Roma e Teatri; Santa Croce; stazione. A queste se ne aggiunge una quarta, ovvero via Filzi-Santo Stefano-Caserma Zucchi arrivando fino all’incrocio di via Guasco. Uniche eccezioni la distese per manifestazioni culturali, sagre e fiere, mentre è stata confermata la sanzione da 300 euro. Proprio sabato, ovvero il giorno della rissa in via Alai avvenuta intorno alle 19, un mini-market in piazzale Marconi è stato multato due volte per l’ordinanza anti-alcol. La prima intorno alle 20,40, quando una pattuglia aveva notato due giovani uscire dal locale con alcune bottiglie in vetro aperte. La seconda un paio di ore più tardi, dove gli agenti erano intervenuti su segnalazione dei cittadini per urla e schiamazzi da parte di un gruppo di persone. Il fuggi fuggi generale non aveva impedito di fermare un 26enne con precedenti per reati in materia di stupefacenti, che peraltro aveva in mano una birra in vetro comprata poco prima sempre nel già citato mini-market, che ha collezionato così la seconda multa in poche ore.

Infine, durante i controlli sempre in zona stazione, la polizia ha denunciato un 51enne ghanese clandestino che stava disturbando alcune persone in via Chiesi. E un altro 28enne extracomunitario privo di documenti.