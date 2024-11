Strigliata alla politica: "Fate morire il centro. Diteci che città volete"

Calligrafa, illustratrice e disegnatrice di carte e oggetti che grazie a un talento speciale nelle dita sembrano dotati di spirito proprio, Anna Baldi è molto conosciuta in città, una città che ama e che attraverso la partecipazione al comitato Migliorare ha provato a riempire di idee nuove. Un entusiasmo che però, da solo, non è sufficiente a proseguire l’attività a lei tanto cara con lo stesso slancio, se, come si legge nelle righe seguenti, non viene supportato dal sostegno dell’amministrazione al centro, e ai titolari di botteghe che ancora, qui, coraggiosi, scelgono di rimanere.

Per questo Baldi si chiede: proseguire o no a lavorare in centro?

Che cosa sta succedendo, Anna?

"Sto facendo queste considerazioni con dolore e profonda delusione. Sono nata a Reggio 64 anni fa, la mia famiglia ha abitato in centro storico da più generazioni, sono 35 anni che lavoro qui. Ho deciso di reinvestire 3 anni fa, costruendomi una nuova casa e aprendo un nuovo studio in un bellissimo palazzo storico. Amo ancora questa piccola e semplice città".

Ma?

"Ho sempre immaginato cose meravigliose per lei e assieme a ’Migliorare’ abbiamo fatto avere alla nuova Amministrazione idee e propositi. E non è certo la prima volta che professionisti cercano di portare idee innovative e interessanti alle varie Giunte, venendo, regolarmente, snobbati con presunzione. I nostri politici da molto tempo hanno scelto di distruggere il centro storico, anima di ogni città. Centri che possono creare forme di socialità, di scambi culturali sani. Banalità? Non credo".

La sua è una critica molto forte.

"Guardi, mi sono fatta una domanda. Esiste un progetto mondiale per annullare la storia, le usanze, le tradizioni di ogni più piccolo paese? Temo di sì.

Ho sempre creduto che Reggio fosse una città coraggiosa, che non avrebbe mai accettato queste realtà disumane, ma devo ricredermi. Chiedo a me stessa di essere lucida e attenta e deduco che i nostri politici hanno deciso di non interessarsene più, combattendo l’attività privata. Perché altrimenti non me lo spiego".

Pensa che vi siano interessi diversi?

"Non sono semplicemente interessati. Non pensando che dietro a ogni vetrina esistano progetti, sogni, famiglie. Ogni attività privata rappresenta una testa e idee più liberi di altri e dona all’Amministrazione un controllo del territorio continuo, accurato e totalmente gratuito. Ogni negozio che chiude è un fallimento di tutta la città. Voglio vedere come faranno quando si ritroveranno la città veramente vuota".

Che cosa suggerisce?

"L’amministrazione dovrebbe mettersi al nostro fianco. Agire per, non contro. Esistono poi sindaci noncuranti di queste chiusure che affermano con leggerezza che le piccole attività sono destinate a chiudere comunque, tanto esiste l’online, Amazon...".

Com’è la situazione affitti?

"I privati chiedono canoni altissimi. Persino il Comune ha il coraggio di chiedere 5500 euro al mese per un negozio di sua proprietà. Entro fine anno saranno molti altri a chiudere".

E lei, che cosa farà?

"Chissà, forse anch’io deciderò di portare la mia professionalità e la mia energia in un altro luogo, è chiaro che ci sto pensando. Questi spazi rimarranno vuoti, perché chi sarebbe così pazzo da investire in una città sporca (gli spazzini dove sono?), sciatta, disordinata e pericolosa? La raccolta rifiuti porta a porta ha dato il colpo finale. E’ inutile che ora Iren riempia la città di esche. Le pantegane sono i nostri nuovi, numerosi vicini. Sarebbe intelligente ammetterne il fallimento".

E’ molto agguerrita. In merito ai tanti negozi sfitti che cosa rileva?

"Avete mai guardato i muri che circondano il nostro ufficio turismo? E’ così che Reggio si presenta a chi giunge da lontano. Penso alla grande differenza tra di noi. Il sindaco arriva nel suo ufficio caldo e illuminato, i corridoi lindi, le persone pericolose non arrivano fino a lui. Io arrivo nel mio negozio, pulisco, lavo l’urina, raccolgo carte e cerco di dare dignità ai negozi vicini, sfitti, colmi di rifiuti. Il sindaco potrebbe cominciare multando i proprietari che non tengono puliti i negozi vuoti. Significherebbe che ha rispetto per il mio lavoro".

Sul fronte sicurezza?

"Inizio a lavorare chiudendo la porta a chiave. La città è colma di bande che con sicurezza, arroganza e violenza creano danni a noi che lavoriamo".

Diceva che vede anche una serie di contraddizioni.

"Ne viviamo di enormi. “La città degli asili più belli del mondo.” Sono in aumento gli stranieri che vengono a visitarli che mi domandano: ’Immaginavo una città a misura di bambini, ma non ne vediamo. Dove vivono i bambini in centro storico?’".

Che cosa risponde?

"I bambini, a Reggio, stanno a scuola e in casa, visto che nei luoghi dove potrebbero giocare, come i parchi, vi sono delinquenti che spacciano tranquillamente a tutte le ore".

E’ una sfiducia irrecuperabile?

"Sa tutto questo alla fine cosa porta? Che non crediamo più a chi ci amministra, che la vita quotidiana si trasforma in una lotta tra le persone, che cresce l’aggressività anche nelle persone più miti, che chi ha un’attività in centro storico si vergogna di averla. Modena, simile a noi, amministrata sempre dal Pd , è riuscita a compiere il miracolo. Perché non imparare da loro? Il nostro mercato coperto è stata l’ultima occasione perduta. Mancano basi e voglia di impegnarsi".

Concludendo, che cosa chiede ai nuovi amministratori?

"Termino con una domanda. Avete il coraggio di raccontarci che città volete?".