’Striscia la notizia’, EnigmArte alla rotonda L’opera di Libeskind promossa da cittadini e critico

‘Striscia la notizia’, lo storico e noto programma televisivo di Canale 5, ha trasmesso un ampio servizio dedicato all’opera collocata da tempo nella rotonda vicino all’azienda Casalgrande Padana. Il servizio è stato lanciato martedì sera da Michelle Hunziker che, in questo periodo, sta conducendo il tg satirico assieme a Gerry Scotti.

A Casalgrande è arrivata l’inviata Chiara Squaglia per la rubrica ‘EnigmArte’ per un’inchiesta sull’opera della rotatoria dell’architetto Daniel Libeskind, realizzata e in gestione alla Casalgrande Padana. Chiara Squaglia ha intervistato alcuni cittadini che hanno apprezzato l’opera.

E’ stato trasmesso anche un parere del critico d’arte Luca Nannipieri il quale ha spiegato che l’opera ‘The Crown’ della rotonda è caratterizzata da ventotto piani inclinati. "Una scultura che si fa architettura - ha detto Nannipieri - come le altre opere di questo grande architetto moderno".

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia della presenza a Casalgrande dell’inviata di ‘Striscia la notizia’. Il video del servizio trasmesso l’altra sera è stato subito rilanciato anche sulle pagine social di Casalgrande. La realizzazione dell’opera era il frutto di un accordo di programma tra l’azienda che ha sostenuto l’onere finanziario e l’amministrazione comunale di Casalgrande.

mat.b.