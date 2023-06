Striscioni, palloncini ed entusiasmo "Alluvionati, ma non molliamo"

di Veronica Frasca

Potevano restare al fresco e comodi a guardarlo in televisione, ma in migliaia hanno deciso di trascorrere la giornata sotto il sole in attesa del concerto ‘Italia loves Romagna’. Più di 40mila spettatori si sono messi in fila per varcare le porte della Rcf Arena per attendere il grande evento di ieri sera.

Ventagli, cappelli colorati e ombrelli erano gli accessori più gettonati per difendersi dal caldo estivo. Arrivati da tutta Italia: chi i giorni precedenti con le tende, chi in macchina dalla mattina presto e chi ha deciso di prendersela con calma.

Come le reggiane Chiara Desiderio e Flavia Cavaliere: "Siamo arrivate presto ma non abbiamo fretta – dicono le ragazze sedute nei tavoli all’ombra –. L’importante è la causa e la musica. Un modo per arrivare in prima fila lo troviamo lo stesso".

L’entusiasmo è evidente, ma sono tutti riuniti per la stessa causa: aiutare le zone alluvionate in Romagna.

Anche alcune ragazze dal forlivese non si sono perse questa occasione per fare sentire la propria voce.

"Abbiamo preparato un cartellone per far sapere che nonostante tutto a Forlì siamo più forti che mai", raccontano Tania Lega, Giorgia Soro, Alice Belprati, Alessia Belprati e Cinzia Bonetti. Continuano: "Noi siamo dei quartieri alluvionati ma rispetto ad altri ci è andata bene, speriamo che questo concerto porti un bel contributo".

Non solo da Forlì ma dalla sua vicina Cesena, le tre amiche Asia Ricci, Sofia Vaietti Giada Vaietti, con la fascia gadget ufficiale dell’evento legata in fronte dicono: "Siamo delle zone colpite ma amiamo la musica e non potevamo assolutamente mancare".

Piccoli e grandi gruppi di persone di ogni età provenienti da tutte le province dello stivale. Delle vere e proprie comitive come quella degli ‘Amici in viaggio’ di Senigallia: "Siamo un gruppo di trenta anzianotti, venuti a ricambiare il favore nei confronti della Romagna".

Nonostante l’incessante caldo e i ritardi dell’organizzazione, il trepidante pubblico non ha mai perso la speranza. Armati di pazienza hanno aspettando la fine delle prove dei cantanti accompagnandoli talvolta con cori e gridi di esultanza. Canti da stadio e applausi no solo per gli artisti ma l’ovazione del pubblico è arrivata anche per i pompieri. Con gli idranti hanno innaffiato la folla in coda creando un ulteriore momento di pura gioia. Non potevano mancare i cartelloni e palloncini per animare questa grande festa: "Il palloncino è per farmi vedere dal palco, ma non lo lascerò andare perché non voglio inquinare – spiega Rachele Paiardi dalla Toscana – Però ho preparato un cartellone da mostrare alla telecamera per la mia nonna che mi guarda da casa alla tv".

All’apertura dei cancelli, alle 18,30, è partita una corsa liberatoria per i fan immobili da ore pronti a piazzarsi in prima fila per ascoltare da vicino i propri idoli esibirsi in questa meravigliosa serata di beneficenza.