Stroncata a 57 anni da una malattia

Cordoglio a Cadelbosco Sopra per la scomparsa di Maria Cristina Camellini (foto), vinta a 57 anni da una malattia. Era stata impiegata come ragioniera alla Confesercenti di Montecchio. Si era sempre dedicata agli affetti familiari. Lascia nel lutto il marito Auro Zecchetti (conosciuto nel mondo sportivo del basket), la figlia Silvia, la madre Renza, i fratelli Fabrizio, Maurizio e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Tedeschi, sono fissati per domani, 24 febbraio, alle 10 dalla camera mortuaria del cimitero di Coviolo per la chiesa di San Celestino a Cadelbosco.