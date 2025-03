Stroncata da malore a 51 anni. Oggi l’addio a Tatiana Lavrenova

Febbio in lutto per l’improvvisa perdita di una giovane madre e operatrice turistica, che con il marito gestiva l’Hotel Sporting Donà: Tatiana Lavrenova (foto) in Donà è improvvisamente mancata all’affetto dei suoi cari, deceduta per arresto cardiaco a 51 anni. A dare il triste annuncio il marito Gianluca, i figli Thomas di 22 anni e Victoria 10 anni, la sorella, il cognato, la cognata, i nipoti, parenti e amici. È stata veramente una dolorosa sorpresa anche per gli abitanti di Febbio e di tutta Vila Minozzo dove Tatiana era molto conosciuta e stimata per il suo impegno dedicato alla famiglia e al lavoro nella gestione dell’albergo di Febbio con il marito Gianluca, avviato da suo padre Giancarlo Donà nel 1978, deceduto nel giugno dell’anno scorso.

Tatiana è stata colta da malore e a nulla è servito l’immediato intervento di soccorso, deceduta per infarto. Originaria dell’Ucraina, aveva conosciuto Gianluca Donà durante una vacanza in Appennino mentre stava studiando all’Università di Perugia 30 anni fa. Si sposarono e nacquero due figli: Thomas diplomato che lavora a Castellarano, molto apprezzato; Victoria che frequenta la quinta elementare. Tatiana seguiva con apprensione le vicende della guerra in Ucraina con suo padre che vive a Kiev. "Mia moglie era un angelo, lo era per me e per i nostri figli che ha cresciuto con tanto amore – afferma il marito Gianluca – dedicava il suo tempo alla famiglia e al lavoro. Ci mancherà molto".

I funerali avranno luogo questa mattina partendo alle 8.30 dalla camera ardente dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo per la chiesa di Febbio, dove alle 9.30 sarà celebrata la Santa Messa. Il feretro proseguirà per il cimitero di Monzone (Toano). No fiori ma offerte alla Croce Verde di Villa Minozzo.

Settimo Baisi