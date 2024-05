Stroncata da meningite fulminante a 23 anni, lutto a Reggiolo

Reggiolo (Reggio Emilia), 29 maggio 2024 - Colpisce anche la comunità di Reggiolo il lutto per la scomparsa di Lara Ponticello, la studentessa impegnata nel progetto Erasmus, stroncata da una grave forma di meningite fulminante mentre si trovava a Berlino, in Germania. Aveva 23 anni. A Reggiolo, dove la madre insegna in una scuola d’infanzia, aveva vissuto fino a qualche anno fa, poi si era trasferita con la famiglia nella vicina Gonzaga di Mantova, dove abitava.

Venerdì un malore improvviso, che sembrava essere stato risolto. E’ subentrata una complicanza clinica con un ricovero in ospedale, dove però la giovane è entrata in coma. Domenica il decesso nella città tedesca. I genitori, subito partiti per Berlino, hanno concesso l’autorizzazione per l’espianto degli organi, che daranno speranza di vita migliore a persone ammalate. Lara Ponticiello aveva studiato al Manzoni di Suzzara, specializzandosi in lingue straniere all’università di Bologna. Lascia nel lutto il padre Simone, la madre, una sorella, due fratelli e tanti amici.