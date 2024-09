Stroncata da una malattia a 66 anni. Addio alla volontaria Amalia Tortora

Vasto cordoglio a Novellara e nella Bassa per la scomparsa di Amalia Tortora, vinta a 66 anni da una malattia contro cui combatteva da tempo. Il decesso è sopraggiunto ieri nella sua abitazione. A Novellara gestiva con il marito Mattia la "Pizzeria del Borgo", in centro storico. Era impegnata anche nel settore del volontariato per la ricerca contro le malattie oncologiche: proprio nei giorni scorsi la pizzeria aveva aderito al calendario di "Ottobre Rosa. Novellara e dintorni", con una "pizzata al Borgo" a scopo benefico, a favore dell’Associazione prevenzione tumori di Guastalla. "Era una persona solare, con una parola buona per tutti, impegnata in tante azioni benefiche contro le malattie oncologiche", confidano alcune amiche.

Oltre al marito, lascia la figlia Lina, il fratello Salvatore, la sorella Carla e altri parenti. Un paio d’anni fa la sua famiglia aveva dovuto affrontare un lutto per la perdita di un nipote, scomparso a soli 41 anni di età. I funerali di Amalia Tortora, affidati a "Novellara Servizi", sono fissati per domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Novellara.

a. le.