Stroncata dalla malattia a 59 anni, lavorava nell’azienda agricola con il marito

La comunità di Vetto è in lutto per la scomparsa della concittadina Franca Maria Ziveri (foto), deceduta a seguito grave malattia a soli 59 anni lasciando nel profondo dolore il marito Silvano Landini, i figli Marco e Cristian, le nuore Samanta e Noemi, i nipoti, la sorella Romana, cognati e cognate, parenti ed amici. I funerali avranno luogo domani alle 10 con partenza dall’abitazione di via Casone per la chiesa parrocchiale di Vetto dove sarà celebrata la messa. Al termine il feretro sarà portato in processione al cimitero locale dove avverrà la tumulazione. I familiari ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla triste cerimonia.

La prematura scomparsa di Franca Maria Zeveri, madre e lavoratrice onesta e attiva anche nel volontariato, molto conosciuta e apprezzata in tutta la comunità vettese e non solo, lascia nel dolore non solo la sua famiglia, ma gli abitanti dell’intera comunità. "La prematura scomparsa di Franca lascia un grande vuoto nella nostra comunità, - afferma il sindacalista Alberto Tondelli –. impegnata con il marito Silvano nell’azienda agricola e taglio del bosco, era sempre disponibile nel volontariato e con chiunque avesse avuto bisogno. Era una di quelle persone che, quando la chiamavi, sicuramente lei c’era".

Il sindaco di Vetto, Fabio Ruffini, esprime a nome personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità profondo cordoglio al marito e a tutta la famiglia per questa dolorosa perdita. "Ci mancherà molto, con il marito conduceva un’azienda agricola attrezzata ed era di aiuto ai privati con il legnatico e collaborava anche con il Comune per certi servizi specifici tra cui la spalatura della neve a Vetto e frazioni".

Settimo Baisi