Stroncata dalla malattia, addio al sorriso di Loredana

di Francesca Chilloni

Una donna solare, di eccezionali doti umane, simpatica e cordiale, stimata unanimemente dalle comunità sampolese, dove lavorava, e di Canossa, dove abitava nella località di Selvapiana. Così gli amici ricordano Loredana Bertoni, spentasi a soli 57 anni nella giornata di domenica all’Hospice Madonna dell’Uliveto da dove stamattina alle 9,30 partirà il corteo funebre diretto alla chiesa parrocchiale di Ciano, dove alle 10,30 sarà celebrata la messa.

"Lory" - così la chiamavano gli amici - attualmente lavorava con il marito Marco in uno studio odontoiatrico a cui fanno riferimento centinaia di pazienti: il suo sorriso e il suo garbo ne erano il migliore biglietto da visita. Era molto conosciuta negli ambienti culturali legati alle terre matildiche, in quando il cognato Gabriele, chef di grande caratura, è stato prima ai fornelli della Locanda del Castello di Sarzano, quindi motore della nascita del ristorante che ha sede nella ristrutturata Casa delle Scuderie accanto agli spalti del Castello del Bianello, inaugurato dall’allora sindaco Andrea Tagliavini nell’agosto del 2014.

Proprio qui (attraverso una società appositamente costituita) tutta la famiglia Grasselli, Loredana in testa, si era spesa molto per organizzare eventi e sostenere il rilancio del turismo culturale ed ambientale del castello, collaborando con associazioni del territorio come IdeaNatura e l’amministrazione comunale castellese, in particolare gli assessori Morini e Bertani Pecorari. Gli stessi suoi figli Nicolò e Jacopo (di 25 e 30 anni, laureati) avevano lavorato ai tavoli del ristorante, specializzato in un’offerta gastronomica con prodotti a km0.

La donna era originaria di Como, ma abitava da una trentina d’anni nel reggiano; la famiglia del marito è invece originaria di Pianzo (Casina). Proprio nella chiesa della frazione ieri sera è stato recitato un rosario in sua memoria. Loredana Bertoni era una amante della natura e degli animali, delle escursioni e del cicloturismo: vivere tra i colli matildici era per lei fonte di gioia e stupore costanti.

Animata da una grande vitalità, aveva una decina d’anni fa affrontato con tenacia e coraggio la malattia, che sembrava essere scomparsa. Purtroppo si è ripresentata, più aggressiva che mai e l’ha consumata.

Oltre al marito e ai due ragazzi, lascia la madre Adele e i fratelli Angela ed Ivano. La famiglia fa sapere che per ricordare Loredana si possono effettuare donazioni in sua memoria all’Hospice di Albinea.