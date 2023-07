Stroncato a 53 anni da un malore improvviso: si farà l’autopsia

"Era un lavoratore instancabile, legatissimo alla famiglia. Teneva alla salute, non aveva vizi, non beveva alcolici, non fumava…". Saranno gli esami dell’autopsia a chiarire le esatte cause del decesso di Ylli Kurti, stroncato da un improvviso malore nella sua abitazione a Reggiolo, a soli 53 anni di età. Ylli era di origine albanese ma era arrivato giovanissimo nel Reggiano.

Lavorava del settore dell’edilizia ed era molto quotato dal punto di vista professionale. Ora la camera ardente è allestita all’obitorio dell’ospedale di Guastalla, da dove venerdì il feretro sarà trasferito in Albania, dove domenica si svolgeranno i funerali. "Stava bene di salute. Non aveva mai manifestato problemi. Non riusciamo a capire come possa aver avuto un malore fatale, così all’improvviso", dicono i parenti. Uno di loro è stato il primo a prestare il soccorso, praticando il massaggio cardiaco. Sono poi arrivati l’ambulanza della Cri locale, l’autoinfermieristica da Guastalla, raggiunta solo più tardi dall’automedica della Bassa, che in quel momento si trovava impegnata in un altro servizio, con trasporto di un paziente a Reggio Emilia.

L’intervento di emergenza-urgenza ha permesso di recuperare l’attività cardiaca. Ma la corsa a sirene spiegate dell’ambulanza non è servita. Il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale a Guastalla. Lascia la moglie, un figlio, fratelli e altri parenti.