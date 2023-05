Stroncato a 63 anni da una malattia Renzo Cherubini

E’ morto per una grave malattia Renzo Cherubini (foto), 63 anni. Lascia nel dolore la moglie Cinzia Sangermani, i figli Marco (Marck Cheru) e Mario con Monica, parenti e amici. Oggi alle 10,30 i funerali con partenza dall’obitorio del S.Anna per la chiesa della Pieve dove sarà celebrata la messa. Al termine il feretro sarà portato al cimitero locale per la tumulazione.

"Mio padre Renzo era un contadino. Amava il suo lavoro e lo ha sempre svolto con umiltà, passione e tanta determinazione - ricorda il figlio Marco -. Era molto intelligente e dotato di una cultura vastissima, ha raccolto e tramandato a me, mio fratello Mario e a nostra mamma Cinzia le memorie storiche di tante generazioni di Cherubini, attraverso un quaderno da lui scritto a mano. Grazie papà per quello che ci hai insegnato: mi hai insegnato a trovare la forza anche nei momenti difficili".