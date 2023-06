Stroncato a 67 anni da una malattia l’ex consigliere Renato Casali

Levizzano piange un assoluto protagonista della storia del paese. Un brutto male ha portato via Renato Casali. Aveva 67 anni. Ha lavorato per una vita come artigiano elettricista, ma è soprattutto il suo impegno civico ad averlo fatto conoscere in tutto il Comune di Baiso.

È stato tra i fondatori del circolo La Piola, ritrovo abituale degli abitanti di tutta la frazione, che tra poco compie i 30 anni. Anche da qui l’impegno politico di Renato, esponente della ex Dc locale poi confluita nel Ppi, col quale venne eletto in Consiglio a Baiso nel ’95, nel gruppo di maggioranza del sindaco Alberto Ovi al suo primo mandato.

In paese viene ricordato anche per la sua passione sportiva nella società dilettantistica calcistica Asd Levizzano dove per anni ha allenato i giovanissimi. È stato uno degli artefici, con Ciro Marzani, dello storico trionfo nell’ambitissimo Torneo della Montagna conquistato nel ’97.

Renato lascia la moglie Elis Benassi, i figli Matteo e Francesca. I funerali si sono tenuti ieri. Presente il sindaco Fabrizio Corti: "Renato mi è sempre stato vicino anche nei momenti difficili. Era un punto di riferimento per la comunità di Levizzano, sempre pronto ad aiutare. Aveva una vocazione speciale coi ragazzi, crescendo generazioni e generazioni di giovani del paese. Ha sempre voluto che il paese di Levizzano non fosse da meno a nessuno. Gli dobbiamo un immenso grazie".

Daniele Petrone