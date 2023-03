Stroncato a soli 46 anni Addio a Walter Grulli sagrestano a Casalgrande

di Matteo Barca

La parrocchia di Casalgrande è in lutto per la prematura scomparsa del sagrestano Walter Grulli, deceduto a soli 46 anni. Grulli viveva a Casalgrande dove era molto conosciuto. Lo scorso luglio era stato colpito da un ictus cerebrale.

"Inizialmente Walter è stato ricoverato – dice il padre Roberto – prima al Santa Maria Nuova e poi nel centro della riabilitazione di Correggio. Pochi giorni fa è stato trasferito in una struttura di Casalgrande, ma sabato è stato portato in ospedale a Reggio a causa di un aggravamento e si è spento in pronto soccorso".

Grulli dal 2007 era dipendente della parrocchia di Casalgrande ed operava come sagrestano.

"Walter era una persona molto umile, semplice e disponibile – sottolinea il parroco don Luigi Rossi – Era un punto di riferimento per la comunità. Cercava sempre di aiutare gli altri. Si occupava della chiesa e preparazione delle liturgie".

La camera ardente è stata allestita all’obitorio del Magati di Scandiano in cui oggi alle 14.45 partirà il corteo funebre per la chiesa Madonna del Lavoro di Casalgrande dove alle 15 sarà celebrata la Messa.

Il feretro sarà poi accompagnato al cimitero di Coviolo in attesa della cremazione. Walter lascia il papà Roberto, la mamma Vittoria, il fratello Manuel, la cognata Monica, il nipote Erick e gli altri parenti.

Tante le attestazioni di vicinanza arrivate alla sua famiglia che chiede non fiori, ma offerte in memoria di Walter. Queste saranno raccolte durante le esequie all’entrata della chiesa e donate poi alla parrocchia casalgrandese.

Anche la Proloco in un messaggio ha espresso profondo cordoglio per ricordare l’uomo scomparso: "Il consiglio direttivo della Proloco si unisce al dolore della famiglia Grulli per la perdita del nostro amico Walter. Rimarrà per noi indelebile ricordo la tua partecipazione alla vita della nostra associazione. Per anni al giovedì eri con noi a friggere il gnocco così come durante le nostre feste".