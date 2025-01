Stroncato da malattia a 45 anni: stamattina l’addio ad Andrea Lurgo

È stato vinto da una malattia contro cui combatteva ormai da diversi anni, sempre con grande forza e determinazione. Andrea Lurgo (foto) aveva 45 anni e abitava a Correggio. Era dipendente della sede locale della Rexnord: aveva continuato a lavorare, soprattutto via computer da casa, fino a pochi mesi fa, fino a quando le condizioni di salute glielo avevano consentito. Andrea Lurgo lascia nel lutto la moglie Silvia, la madre Laura, il padre Roberto, il fratello Massimiliano, la suocera Giuseppina, altri parenti "e tutti coloro che gli hanno voluto bene".

I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, si svolgono stamattina alle 9,30 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per raggiungere il cimitero urbano. La famiglia ha voluto rivolgere pubblicamente un ringraziamento alla dottoressa Katia Pigozzi e a tutto il personale del Sid territoriale (il Servizio infermieristico domiciliare) per le premurose cure prestate. Niente fiori: in memoria di Andrea è possibile destinare somme al CoRe di Reggio Emilia. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari da amici e conoscenti.