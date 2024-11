Stroncato da malattia a soli 24 anni. Lunedì l’addio a Gianluca Pecorari

Grande dolore a San Faustino ha suscitato la prematura scomparsa, a soli 24 anni, di Gianluca Pecorari. Il decesso è avvenuto giovedì all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea. Gianluca è stato stroncato da una grave malattia. Grande appassionato di sport, aveva studiato per molti anni all’estero. Il 24enne lascia nel lutto il papà Angelo, la mamma Wei, le sorelle Cecilia ed Elisa, il nonno Felice, i cugini, gli zii, gli amici e gli altri parenti. I funerali sono stati fissati per lunedì mattina partendo alle 9.45 dall’Hospice di Montericco, in cui è stata allestita la camera ardente per l’estremo addio al giovane, per raggiungere la Pieve di San Faustino dove alle 10.30 sarà celebrata la Messa. La salma, al termine della funzione religiosa di commiato, sarà poi accompagnata in corteo nel locale cimitero. Il rosario, in suffragio del 24enne, sarà recitato questa sera alle 20.30 nella Pieve di San Faustino e sarà ripetuto anche domani sera alle 20.30 nel santuario della Sassola di Campogalliano. Il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze alla famiglia a nome dell’amministrazione. I famigliari del 24enne hanno ringraziato anticipatamente quanti parteciperanno alla cerimonia funebre. La notizia della morte di Gianluca ieri si è rapidamente diffusa a San Faustino, suscitando subito commozione.

Matteo Barca