Stroncato da malore: la comunità piange Silvano, ex guardia giurata

Si svolgeranno domani a Rondinara i funerali di Silvano Corti, deceduto improvvisamente venerdì all’età di sessantasei anni. Corti è stato colpito da un malore nella sua abitazione di Rondinara. Inutili, purtroppo, i soccorsi degli operatori del 118.

Corti, prima della pensione, aveva lavorato a lungo come guardia giurata. Lascia la moglie Annalisa Carmen Mussini, i figli Fabio e Cinzia, la nuora Maria Vittoria, il nipote, il cognato, la cognata e gli altri parenti.

Il corteo funebre in auto partirà domani mattina alle 9.30 dalle camere ardenti dell’ospedale di Scandiano per raggiungere poco dopo la chiesa di Rondinara.

Il feretro, dopo la celebrazione della funzione religiosa di commiato, sarà in seguito trasferito nel cimitero nuovo di Coviolo per la successiva cremazione. I suoi amici del bar ‘Bella Venezia’ di Scandiano hanno espresso profondo cordoglio per la morte di Silvano, ricordando la sua disponibilità e cordialità.

La famiglia del sessantaseienne ha ringraziato il medico curante dottor Nearco Corti "per l’attenta professionalità nelle cure rivolte con affetto e dedizione". Molti i messaggi di vicinanza che sono arrivati in queste ultime ore alla famiglia colpita dal lutto.

