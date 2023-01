Stroncato da malore nel sonno Addio a 79 anni ad Erio Ferretti

Un altro lutto colpisce le famiglie Ferretti-Veroni. La notte di Capodanno un malore ha stroncato Erio Ferretti (foto), 79 anni, a lungo impegnato come collaboratore nell’azienda di famiglia, Modateca Deanna a San Martino in Rio, il paese dove abitava. Il malore lo ha colpito probabilmente nel sonno. Inutili i soccorsi. I funerali (agenzia Cabassi) si svolgono oggi alle 9 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Correggio per il cimitero di Massenzatico, per la benedizione religiosa e la tumulazione nella tomba di famiglia. Erio Ferretti lascia la sorella Deanna (stilista, era la moglie di Vando Veroni, ex presidente della Reggiana, morto nel 2013), il figlio Paolo, il fratello Luigi e altri parenti. In ottobre Erio aveva affrontato il lutto per la scomparsa del figlio Andrea, vinto da una malattia a soli 55 anni.