Stroncato da un malore a 46 anni. Addio all’artigiano Rafal Ptaszek

Un malore improvviso, poco prima di andare a riposare, è risultato fatale a un giovane artigiano edile, Rafal Ptaszek, di origine polacca ma da oltre vent’anni residente in Emilia, dove era conosciuto e stimato. Aveva 46 anni e abitava a Reggiolo, in via Turati. L’altra sera, poco dopo le 22,30, si è manifestato il malore. I familiari hanno dato l’allarme al 118, che ha inviato sul posto i soccorsi. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa locale con il personale dell’automedica. Ma ogni tentativo di rianimazione è stato purtroppo inutile. Poco dopo è stato diagnosticato il decesso. "Fino a poco prima stava bene. Poi, improvvisamente è stato colpito dal malore. Per lui non c’è stato nulla da fare", conferma un familiare. Rafal Ptaszek era conosciuto per l’attività svolta da tempo nel settore dell’edilizia, facendosi apprezzare. La sua vita era divisa tra il lavoro e gli affetti familiari. Lascia nel lutto la compagna Armida, i figli Patrik e Klaudia, altri parenti e molti amici. I funerali, affidati all’agenzia Gonzaga, si svolgono lunedì 10 marzo alle 9,30 partendo dall’abitazione di via Turati per la chiesa parrocchiale di Reggiolo e il cimitero locale. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari non appena ieri si è diffusa la notizia della sua improvvisa scomparsa.

a.le.