Stroncato da un malore a 53 anni Pieve piange Roberto Bonacini "Gigante con gli occhi da bambino"

"Lo ricordano tutti come il gigante con gli occhi da bambino. Per via della sua altezza e del suo grande cuore. Era estremamente buono, cordiale e onesto". Daniela ricorda così il fratello Roberto Bonacini, portato via da un malore improvviso all’età di 53 anni domenica sera. Era tornato a casa sua a Pieve Modolena dove viveva in un appartamento sopra alla casa dei genitori anziani (papà Mario, 92 anni e mamma Maria Orlandini, 85 anni, piombati ora nel dolore assieme alla sorella). Stava andando a dormire quando è stato colto da un infarto fulminante. I familiari hanno sentito un tonfo, sono corsi a vedere trovandolo a terra. L’immediato intervento del personale sanitario del 118 che si è precipitato con un’ambulanza e un’automedica purtroppo è stato vano nonostante un lunghissimo massaggio cardiaco. Vista la giovane età è stata disposta l’autopsia, poi nel giro di un paio di giorni dovrebbe arrivare il nullaosta per fissare i funerali. "Godeva d buona salute – racconta la sorella Daniela – non aveva vizi, non beveva e non fumava. Anzi, era particolarmente attento. Una morte inspiegabile". A Pieve lo conoscevano tutti. Era della generazione del ’69, da giovane frequentava la parrocchia della frazione. Lavorava come tecnico informatico da oltre 15 anni all’Alubel, azienda leader nelle coperture metalliche, a Bagnolo. "Sono senza parole, ancora non ci credo. Era una grandissima persona, aveva sempre un sorriso per tutti", lo ricorda l’amico Massimo Fabbi. "Il primo aggettivo che mi viene in mente è ‘buono’. Ci mancherà", dice il cugino Rinaldo Melloni. Roberto vivrà sempre nel ricordo di tutta Pieve.

dan. p.