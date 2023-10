Stroncato da un malore in bici. Addio al 59enne Nino Noschese

Stroncato da un malore a soli 59 anni mentre andava in bici. Tragedia ieri mattina ad Albinea, sull’anello di Ca’ del Vento, in località Giareto. Erano circa le 9 quando il 59enne Carmine ‘Nino‘ Noschese – residente a Iano di Scandiano – stava pedalando in compagnia di un gruppo di amici sui colli reggiani. All’improvviso però si è accasciato al suolo, colpito da un malore improvviso, che si è rivelato fatale. Prontamente venivano allertati i soccorsi del 118, ma per Noschese ma non c’era nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito. La salma è stata recuperata dall’agenzia della Croce Verde, mentre i funerali a ieri sera dovevano ancora essere fissati, ma saranno affidati alle onoranze scandianesi Anceschi. Già nel pomeriggio di ieri la salma è stata esposta al pubblico presso l’obitorio dell’ ospedale Magati di Scandiano. Tanta la folla ammutolita e silenziosa, parenti ed amici che si sono radunati per abbracciare la famiglia.

gi.fi.