Stroncato da un malore. Muore agricoltore 74enne

Trovato morto con la testa infilata in un tombino della sua fattoria, tragico decesso di un allevatore di 74 anni, Antonio Bertolini. È avvenuto ieri mattina nella frazione di Corniano, in via Rolando al civico 9, nel cortile della azienda agricola Palazza di cui la vittima era fondatore e contitolare. Un decesso anomalo per circostanze, tanto che sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bibbiano e operatori del servizio di Prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro dell’Ausl; non si poteva ad esempio escludere che potesse essere stato vittima di un infortunio. Gli accertamenti svolti insieme ai medici legali infine hanno portato alla conclusione che Bertolini sia stato colpito da un malore fulminante mentre stava effettuando lavori di pulizia del pozzetto per drenare le acque reflue. L’anziano come ogni giorno aveva iniziato a lavorare alla mattina presto, e si era dedicato a opere routinarie di manutenzione della stalla.

Attorno alle 9,45 uno dei familiari lo ha visto riverso a terra immobile, con il capo dentro al tombino; se chiamato, non rispondeva. Il parente ha perciò dato immediatamente l’allarme al 118, che ha inviato sul posto personale sanitario su un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. A niente sono servite le manovre di rianimazione: Bertolini era con tutta probabilità già spirato da diverso tempo, ma la posizione del corpo era appunto strana. È toccato ai funzionari dello Spsal giunti da Montecchio e ai carabinieri di Bibbiano analizzare la scena: l’uomo non aveva traumi né evidenziava segni di violenza; si è concluso che mentre era impegnato nel lavoro molto probabilmente sia stato vittima di un malore (forse un attacco di cuore per lo sforzo fisico) che non gli ha lasciato scampo.

Il sostituto procuratore di turno non ha disposto l’autopsia ed ulteriori accertamenti legali; la salma è stata lasciata alla famiglia per le esequie. Bertolini insieme ai fratelli aveva fondato l’azienda agricola che prende il nome dalla località bibbianese dove sorge, ’Palazza’, nella culla del Parmigiano-Reggiano; oggi è una moderna realtà dove vengono allevati bovine di razza frisona per la produzione di latte destinato al ’Re dei formaggi’. Insieme all’anziano lavora la seconda generazione dei Bertolini.