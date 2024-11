Stroncato da un malore. Muore nel sonno a 45 anni

Un uomo di origine pakistana, di 45 anni, è stato stroncato nel sonno da un malore. Se ne sono accorti ieri mattina alcuni suoi connazionali, che non riuscivano a svegliarlo, in una abitazione di via Mandelli a Villarotta di Luzzara. Sono stati subito mobilitati i soccorsi, ma per lui non è stato possibile fare nulla. Si era alzato in volo anche l’elisoccorso, poi rientrato per nebbia.

Le cause del decesso risultano essere naturali. Ma sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri del nucleo radiomobile della Bassa per poter completare le fasi di identificazione dell’uomo.