Stroncato da una crisi cardiaca. Addio al 43enne Simone Stecco

Un malore improvviso ha stroncato Simone Stecco, 43 anni, che abitava in via Magnana Nuova a Cadelbosco Sopra, al confine con Santa Vittoria di Gualtieri. Inutili i soccorsi, l’altra mattina presto, giunti quando si è manifestato il malore fatale, probabilmente una crisi cardiaca. Simone lavorava alla Sabar, la società intercomunale con sede a San Giovanni di Novellara, dove era stimato e benvoluto da tutti. Si era occupato del settore del verde e da qualche tempo era attivo come operatore nell’area dei rifiuti ingombranti."Era un lavoratore serio, di grande impegno. Siamo tutti addolorati per questa perdita", confida il direttore Marco Boselli. Lascia la compagna Patrizia, i genitori Giovanni e Domenica, il fratello Gabriele, la sorella Sonia, altri parenti. Fra loro anche lo zio Marcello Stecco, assessore comunale a Gualtieri. I funerali, affidati all’agenzia Bernardelli, si svolgono oggi alle 9,30 partendo dall’abitazione per la chiesa di Santa Vittoria, per poi dirigersi verso il cimitero del paese. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate a opere di bene.