Stroncato da una malattia il 60enne Cagnoli

Piange la comunità di Ligonchio e di tutta la montagna per la prematura scomparsa di un padre e amico di tutti che si è sempre impegnato nell’interesse della comunità locale. Luca Marco Cagnoli è deceduto per una grave malattia a soli 60 anni. Lascia la moglie Angela, il figlio Mattia con Chiara, Alessia con Gabriele, gli adorati nipoti, il fratello e la sorella, i cognati, parenti e tantissimi amici.

Questa sera verrà recitato il rosario alle 20,30 nella chiesa di Cinquecerri di Ligonchio. I funerali domani con partenza alle 14,45 dalla Casa funeraria Mammi di Castelnovo Monti direttamente al cimitero di Cinquecerri dove, dove dopo la benedizione, seguirà la tumulazione della salma.

Luca Marco Cagnoli, milanese solo di nascita, era una persona che amava la montagna ed era molto conosciuto soprattutto per il suo impegno politico. Nel 2014 si candidò sindaco dell’allora comune di Ligonchio e fu secondo per una manciata di voti al sindaco Ilio Franchi.

Fu assessore comunale con il sindaco Giorgio Pregheffi nel primo mandato 2009-2014 e nel secondo mandato 2014-2015, interrotto con l’evento della fusione dei quattro enti dell’Appennino nel comune Ventasso.

L’impegno pubblico di Luca continuò anche con la nuova realtà come presidente della municipalità di Ligonchio. Luca amava la politica,attualmente era coordinatore locale di Italia Viva. Aveva lavorato prima all’Unieco e poi all’Arcaland, viaggiando un po’ in tutta l’Italia. Il ricordo dell’ex sindaco Giorgio Pregheffi: "Era eccezionale, lavorava per la gente della nostra comunità. Per me è stato un caro amico, mi ha aiutato moltissimo. Senza Luca non so se sarei riuscito a fare tutto quello che serviva a Ligonchio. Oggi mi manca molto, mancherà a tutta la nostra comunità".

Settimo Baisi