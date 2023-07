Stroncato dalla malattia a 55 anni l’imprenditore Massimo Manotti

Vasto cordoglio ha destato a Boretto, e non solo, la scomparsa di Massimo Manotti, vinto a 55 anni da una malattia contro cui aveva combattuto con forza, sempre sostenuto dai familiari. Manotti era conosciuto per aver gestito l’azienda di famiglia, a Boretto, fondata dal padre Dante e poi guidata dai figli, da qualche anno acquisita da un’altra società. Il decesso di Manotti è avvenuto al Core di Reggio. Lascia la moglie Cristina Manghi, il padre Dante, i figli Manuel (già capogruppo di maggioranza in consiglio comunale nel precedente mandato) e Nicolas, i fratelli Antonio e Rodolfo, nipoti e altri parenti.

Massimo Manotti era conosciuto anche per il suo carattere allegro, disponibile. In un post sui social, la nuora Gelsomina lo ricorda con affetto: "Abbiamo affrontato momenti delicati. E nonostante questo ciò che oggi riesco a tenere in mente di te è il tuo essere un’anima buona".

I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono domani alle 9,30 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla per la basilica di San Marco a Boretto, dove stasera alle 21 viene recitato il rosario. La notizia della sua scomparsa ha destato tristezza in paese, dove lui e la famiglia sono conosciuti e stimati. Anche il sindaco Matteo Benassi ha espresso cordoglio per questa prematura scomparsa.