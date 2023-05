Stroncato dalla malattia a 73 anni ex gestore di una carrozzeria

Per alcuni anni aveva combattuto la malattia, con coraggio e tenacia. Ma alla fine ha dovuto arrendersi, Guido Lucchini (foto), 73 anni, molto conosciuto nella Bassa per aver gestito, insieme alla moglie, la carrozzeria Ferrari, con sede lungo la Provinciale 2, a Tagliata di Guastalla. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione, dopo un lungo ricovero in ospedale. Lascia le figlie Giulia, Elisa con Christian, Giorgia con Matteo, gli adorati nipoti Nicolò e Nina, altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Città di Guastalla, si svolgono domani, mercoledì, partendo alle 9,45 dalla Casa funeraria di via Oldella per raggiungere il duomo guastallese. Dopo la funzione religiosa il feretro sarà trasferito per la cremazione. Meno di un anno fa era deceduta la moglie Patrizia Ferrari, vinta da malattia. Guido Lucchini era stato appassionato di moto: da giovane aveva anche praticato attività agonistica. Era inoltre appassionato di hobbistica e frequentava spesso, con il suo banchetto, i mercatini della zona. Eventuali offerte possono essere destinate al Day Hospital Oncologico di Guastalla.