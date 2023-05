Stroncato dalla malattia il 59enne dottor Piantoni

Vinto da una malattia, è deceduto il dottor Alessandro Piantoni, 59 anni. Abitava a Brescello ed era responsabile della Neuropsichiatria infanzia e adolescenza del distretto sanitario di Guastalla. "Ci ha lasciato – ricordano i colleghi – dopo aver combattuto con forza e coraggio una lunga malattia. Abbiamo apprezzato la sua dedizione, l’impegno e la preoccupazione per una professione delicata e preziosa, quale quella di Neuropsichiatra infantile, che ha portato avanti fino a quando la malattia glielo ha reso possibile e per cui si è sempre interessato anche negli ultimi mesi. Era un’ottima compagnia a tavola, appassionato di cucina, di moto, di viaggi. Anche quando era oberato dagli impegni, per noi c’era sempre. Disponibile all’ascolto, capace di trovare una soluzione e a supportarci nelle decisioni. Sapeva riconoscere e apprezzare i talenti di ciascuno".

Negli ultimi anni aveva combattuto contro una malattia che non è riuscita a minare coraggio, ottimismo e tenacia di un uomo "esempio di forza e volontà". Al cordoglio dei colleghi si unisce quello della Neuropsichiatria infantile reggiana e della direzione dell’Azienda Usl.

Alessandro Piantoni aveva seguito la carriera del padre, pure lui specializzato in Neuropsichiatria infantile. Era giunto a Guastalla alla fine degli anni Novanta, riuscendo a costruire un importante servizio, che si è poi sviluppato negli anni. Nonostante gli avvicendamenti di tanti operatori, il dottor Piantoni aveva sempre creduto nella coesione del gruppo, incoraggiando momenti ricreativi anche extralavorativi.

Antonio Lecci