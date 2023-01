Stroncato di notte da un malore Muore imprenditore 67enne

E’ mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari a soli 67 anni, Domenico Zobbi (detto ’Mingo’). Il decesso è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, pare per arresto cardiocircolatorio, Domenico Zobbi lascia nel profondo dolore i figli Matteo e Paola, le sorelle Giordana e Margherita, la compagna Vilma, il genero Luca e la nipote Giorgia, cognati, parenti e tanti amici, tutti sorpresi dalla triste notizia.

I funerali avranno luogo martedì alle 9,45 con partenza dall’abitazione di Villa in via Aldo Moro, per la chiesa parrocchiale di Villa Minozzo dove verrà celebrata la cerimonia funebre. Al termine il feretro sarà accompagnato in processione al cimitero locale per la tumulazione.

L’improvvisa e prematura scomparsa dell’imprenditore edile Domenico Zobbi ha gettato nel lutto l’intera comunità di Villa Minozzo. Persona molto conosciuta e stimata in tutta la montagna, Domenico Zobbi, attualmente in pensione, aveva proseguito l’attività del padre muratore, ed era titolare di un’impresa artigiana che operava nel settore dell’edilizia, e proprio per questa sua attività era molto noto.

Tra le ultime sue costruzioni figura il noto Villa Center, una struttura nel centro di Villa Minozzo che comprende unità abitative, commerciali e la farmacia di Villa Minozzo. Il sindaco Elio Ivo Sassi, a nome personale e dell’amministrazione comunale nonché dell’intera comunità di Villa Minozzo, porge a tutti i familiari sentite condoglianze per la prematura scomparsa dell’imprenditore Domenico Zobbi.

Settimo Baisi