Stroncato ieri mattina da un malore nella sua abitazione Morto orefice 56enne, aveva un negozio a Bagnolo

Un grave lutto ha colpito la comunità di Bagnolo. Ieri mattina, nella sua abitazione di via alle Rotte, in paese, un malore improvviso ha stroncato Gianluca Culzoni (foto), 56 anni, titolare di una nota oreficeria attiva in centro storico a Bagnolo, in via della Rocca. Aveva lavorato nel negozio ai tempi in cui era gestito dalla zia Franca Fiaccadori, per poi diventarne il titolare. Lascia la compagna Manuela, il padre Gino, la madre Giancarla, cugini, parenti e moltissimi amici. I funerali, affidati all’agenzia Turcato, si svolgono domani alle 11 partendo dall’abitazione per il locale cimitero.

Subito dopo il malore sono stati allertati i soccorsi, con intervento di ambulanza, autoinfermieristica e automedica. Ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. "Eri un gigante, un gigante buono, sempre disponibile con tutti", "Un grande uomo, una splendida persona, sempre gentile e scherzoso", "Ci hai lasciato troppo presto. Ti ricorderò sempre per quella bellissima persona che eri", alcuni dei messaggi affidati ai social da alcuni dei suoi amici.