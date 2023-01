Stroncato in pochi mesi da una malattia, si è spento il 52enne Marco Palladini

Vasto cordoglio per la prematura scomparsa del 52enne Marco Palladini (foto), particolarmente conosciuto e stimato nel settore dei trasporti di alimentari, nel quale lavorava da anni come camionista. A stroncare Palladini, grande appassionato della montagna, di motori agricoli e dell’allevamento degli ovini, è stata una malattia che nel giro di breve l’ha rapito alla vita. Una vita spesa al servizio della famiglia che tanto adorava e al lavoro di autotrasportatore. Lo piangono la moglie Milena Lanza, le figlie Alessia e Gessica, la mamma Rosa Maiorino, il fratello Dino, la suocera Felicina Colella e tanti amici che sono stati vicini a Marco fino all’ultimo.

I funerali si svolgeranno domani (Onoranze Giubbini) muovendo alle 14,45 dall’obitorio dell’ospedale Magati di Scandiano per la chiesa parrocchiale di Dinazzano, dove saranno celebrate le esequie. Al termine si proseguirà per il cimitero di San Cataldo di Modena, in attesa della cremazione. Oggi è possibile fare una visita presso la camera ardente del Magati. Per desiderio della famiglia, ai fiori sono preferite offerte raccolte all’ingresso della chiesa di Dinazzano per il Core dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

gi.fi.