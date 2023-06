"Struttura autonoma dalla cosca calabrese"

"La Cassazione ha sostanzialmente riconosciuto la bontà dell’impianto accusatorio, che ha comportato il passaggio in giudicato della prima tranche (con rito abbreviato) del processo di ‘ndrangheta ‘Grimilde’". Per la procuratrice generale reggente di Bologna Lucia Musti, "giova evidenziare che, ancora una volta, con sentenza definitiva, è stata ribadita, con la conferma del delitto di associazione di stampo mafioso, l’esistenza e l’operatività in Emilia-Romagna di una struttura autonoma di ’ndrangheta facente capo alla famiglia Grande Aracri di Brescello, anche per un periodo successivo a quello compreso nel giudicato nel maxi processo ‘Aemilia’". Musti sottolinea che "tra gli esponenti del sodalizio ‘ndranghetistico emiliano è stato riconosciuto Giuseppe Caruso, ex funzionario dell’Agenzia delle Dogane di Piacenza ed ex presidente del consiglio comunale di Piacenza. È stato inoltre confermato un complesso reato di truffa con ingente danno nei confronti dello Stato - spiega ancora -, il cosiddetto affare ‘Oppido’, corale espressione della consorteria mafiosa, nonché condotte di caporalato in Italia e all’estero". Infine la procuratrice evidenzia "l’accoglimento di buona parte, e comunque di quella più rilevante, dei ricorsi presentati dalla Procura generale di Bologna, per effetto dei quali Salvatore Grande Aracri e i fratelli Muto di Gualtieri saranno nuovamente processati dalla Corte d’Appello". Tra i difensori, Filippo Giunchedi, avvocato difensore di Giovanni Abramo e Claudio Bologna, concorda con le considerazioni della procuratrice Musti: "Quel che si ricava dal dispositivo della sentenza della Cassazione è il riconoscimento dell’associazione facente capo ai Grande Aracri anche in territorio emiliano, così come la ricostruzione effettuata dalla Corte di Appello sull’affare Oppido. Vi sono, però, alcuni aspetti che solo le motivazioni della Cassazione potranno spiegare come, ad esempio, l’annullamento della condanna di Claudio Bologna e di Domenico Spagnolo. Nonostante alcune vicende siano definitive, ne rimangono aperte altre che verranno chiarite nel giudizio di rinvio davanti ad altra sezione della Corte di appello". Il Comune di Brescello figurava tra le parti civili, assistito dall’avvocato Salvatore Tesoriero: "Confermando l’impianto accusatorio che aveva già trovato riscontro in Appello, la Cassazione ha chiuso l’accertamento del fatto fondamentale: è confermato che a Brescello e in provincia era radicata la cosca di ‘ndrangheta, i cui protagonisti sono oggi definitivamente individuati. Per quanto riguarda Brescello, è stata confermata la bontà della scelta di costituirsi parte civile per rivendicare il primato della legalità rispetto a gravi fatti di mafia. La comunità ha anche subito un danno d’immagine molto grave". L’avvocato Alessandro Gamberini, che tutela la Regione parte civile, sottolinea: "Salvo alcune imputazioni, l’impianto accusatorio è confermato e vi è stato anche l’accoglimento di impugnazioni della Procura generale per omessa contestazione di aggravante mafiosa per qualche imputazione. La Cassazione ha attentamente valutato le singole posizioni, con un’attenzione che non sempre si riscontra nei grandi processi. Purtroppo emerge ancora una volta come il nostro territorio sia stato pervaso dal fenomeno mafioso".