Studente aggredito in centro: "Mi hanno preso a pugni". La madre: "Abbiamo paura"

"Mamma, mi hanno picchiato sotto all’Isolato San Rocco". È la telefonata di un ragazzino di 14 anni, studente di un liceo cittadino, poco dopo le 13 di ieri. A raccontare tutto al Carlino, è la madre stessa. "Mio figlio è uscito dal polo scolastico di via Makallè, e assieme ad una sua compagna di classe si sono diretti verso casa, in centro. Sono passati in piazza Martiri e sotto l’Isolato San rocco sono stati avvicinati all’improvviso da due stranieri. Hanno chiesto alla ragazzina che era con lui quanti anni avesse, poi si sono rivolti a mio figlio in tono minaccioso. ‘Cos’hai da ridere tu?’. Poi uno di loro ha cercato di frugare nelle sue tasche per prendergli soldi e telefonino, ma non hanno trovato nulla. Così, l’altro gli ha sferrato un pugno in faccia. Mio figlio e la sua amica sono fuggiti in mezzo al mercato, i due squilibrati hanno poi desistito".

La madre ha portato il 14enne al pronto soccorso. "Mio figlio porta l’apparecchio, il pugno gli ha causato una lesione in bocca di 5 centimetri. Ora sto andando a fare denuncia". La donna poi lancia l’ennesimo allarme: "L’altra mia figlia ha sempre paura quando va a scuola al polo e mi dice sempre di accompagnarla prima che arrivino certi ‘maranza’, ai quali basta un solo sguardo per attaccare briga o fare risse. E poi 15 giorni fa, sempre mio figlio, assieme a un amico, è stato aggredito in zona San Pellegrino. Non se ne può più. Esercito in arrivo? Sì, ma deve essere utilizzato in varie zone, altrimenti i criminali si spostano semplicemente altrove dove non c’è presidio. Si sentono impuniti".

dan. p.