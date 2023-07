Studente con 12 chili di droga: “Pagato per fare il custode”

È stato condannato a un anno e 10 giorni di reclusione (in rito abbreviato) l’insospettabile studente reggiano, da poco maggiorenne, trovato nei giorni scorsi in possesso di dodici chili di droga ‘stoccati’ all’interno di un mini-appartamento in zona via Porta Brennone, in pieno centro storico.

Ad arrestarlo era stata la polizia locale, durante un blitz: gli agenti avevano fermato il giovane per un controllo dopo aver notato la sua anomala agitazione davanti a quell’appartamento. E, alla perquisizione personale, gli hanno trovato addosso un piccolo quantitativo di stupefacente. Lo stesso studente, però, aveva poi condotto le forze dell’ordine all’interno della stanza dove era nascosta l’ingente partita di marijuana e hashish. Per lui erano scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo una notte trascorsa in carcere, aveva spiegato davanti al giudice Sarah Iusto di essere semplicemente "il custode" di quella droga e di essere stato incaricato a tenere il deposito degli stupefacenti per ’conto terzi’ dietro pagamento di una somma per il ‘servizio’.

Il pm Maria Rita Pantani, aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, mentre il suo avvocato difensore di fiducia, Marcello Fornaciari, una misura meno afflittiva. Il giudice aveva optato per l’obbligo di dimora a Reggio, l’obbligo di firma giornaliero al comando della polizia locale e il divieto di uscire di casa tra le 22 e le 6. Il giovane aveva chiesto scusa in aula per aver reagito contro gli agenti. E ieri si è arrivati alla sentenza in giudizio abbreviato (con sconto di un terzo): il pm Pantani aveva chiesto una pena di 2 anni e 1 mese, mentre il giudice lo ha condannato a un anno e 10 giorni di reclusione (pena non sospesa). Lo studente potrà chiedere di tramutare la pena in una misura alternativa di lavori socialmente utili.