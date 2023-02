Studente nei guai: in casa aveva 80 grammi di droga

Uno studente universitario di 21 anni, residente a San Martino, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane era stato notato giovedì sera, poco dopo le 21, in strada a Carpi, in compagnia di un altro ragazzo, da alcuni agenti della polizia di Stato. Alla loro vista i due ragazzi hanno accelerato il passo, mentre gli uomini del commissariato di Carpi hanno deciso di identificarli e fare un controllo. L’amico è risultato in possesso di qualche dose di stupefacente trovato anche sulla macchina. Il 21enne ha tenuto un atteggiamento di collaborazione: ha infatti indicato agli agenti che nella sua casa di San Martino avrebbero potuto trovare altra droga. Insieme ai poliziotti ha raggiunto l’abitazione: nella mansarda c’erano hashish e marijuana per un totale di circa 80 grammi, oltre a un bilancino di precisione. Il 21enne è comparso ieri davanti al giudice Francesca Piergallini per sottoporsi al giudizio direttissimo. Ha deciso di rispondere alle domande, sostenendo che la droga fosse per uso personale e dicendo di averla data in alcuni periodi anche ad amici, tre o quattro volte alla settimana. Sul bilancino, ha detto che lo usava per pesare e suddividere la sostanza. A suo carico risulta un precedente penale estinto attraverso la messa alla prova, quando lui era ancora minorenne. Il pm ha chiesto tre misure cautelari: obbligo di dimora a San Martino e di firma, oltre al divieto notturno di allontanarsi da casa. La difesa, affidata all’avvocato Mariarosaria Valenti, ha domandato una misura meno afflittiva, visto l’atteggiamento collaborativo dal giovane, e che gli permettesse di poter portare avanti gli studi universitari. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di firma tre volte alla settimana. Il processo proseguirà a marzo.

Alessandra Codeluppi