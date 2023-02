Reggio Emilia, studente taglia cinture di sicurezza dell’autobus: incastrato dalle telecamere

Cronaca

Da San Martino al Trono di Spade Con le mappe fantasy di Francesca si viaggia nella Terra di Mezzo

I suoi lavori protagonisti a livello internazionale di libri, giochi e videogiochi, come Dungeons and Dragons. L’addio al lavoro di magazziniera per fare la scuola Comics. "L’ispirazione? Credo si possa trovare ovunque" .