Studentessa e attrice Fa l’esame di maturità mentre sta recitando per la fiction televisiva

di Mariagiuseppina Bo

L’esame di maturità e la fiction: essere brava attrice e ottima studentessa, lei c’è riuscita. È Agata Botti, 18 anni, nuova promessa del cinema. E’ di Roteglia di Castellarano e ha frequentato il liceo artistico Chierici, indirizzo audiovisivo multimediale, sostenendo l’esame mentre andava a Milano per le riprese di un’importante fiction dal titolo “Snowblack”, serie televisiva per Rai Gulp e Rai Play. Contemporaneamente si è preparata, e sta tuttora studiando, per entrare in un’università cinematografica, con un limitatissimo numero di posti, ha sostenuto anche l’esame per la patente e quando non era sul set recitava in teatro.

Agata Botti si è diplomata con un meritatissimo 95100, un voto molto alto considerando quanto ha lavorato e studiato, senza mai né parlare, né vantarsi della sua attività di attrice. Vive con la sua bellissima famiglia, che la segue con amore, la sostiene e la sprona: il padre Marco Botti, la mamma Michela Costi, bravissima cantante e compositrice, e la sorella Irene, già avviata verso il canto.

E’ una giovane solare: occhi azzurri, vivace, dolce e determinata, profilo ben disegnato, fisico minuto, tanta forza, pur rimanendo acqua e sapone. Agata Botti spiega: "La fiction ha già avuto una prima stagione, quest’anno giriamo la seconda, il target è per ragazzi e giovani. Ho iniziato

per caso, un amico si occupava di casting e mi ha chiesto se volevo fare un provino, da lì sono andata avanti da sola. Ho fatto tre passaggi: una presentazione, un video improvvisazione, infine, una recitazione di stralci di copione, per poi incontrare il regista ed essere scritturata. Quando non sono sul set recito in teatro per la compagnia teatrale amatoriale “I Termosifoni”, nata per realizzare spettacoli per beneficenza, con le associazioni del territorio, aiutandole a realizzare i loro progetti. Ho anche seguito corsi serali di recitazione".

"Le riprese della seconda stagione - prosegue Agata Botti - sono iniziate in concomitanza con le prove d’esame. Dall’inizio di giugno ci sono stati incontri con il regista, i fitting e le prove di recitazione. Il mio ruolo, già dalla prima stagione, è quello di Alice Ritcher, una ragazza di 15 anni che vive senza la madre e ha un bellissimo rapporto col padre e col suo migliore amico, Leone, dal quale non si allontana mai. Nella nuova versione, invece, il personaggio si allontana dal mio carattere, rendendo più difficile immedesimarvisi. Come faccio ad imparare le battute? Le leggo la sera, poi la mattina sul set le ripeto all’infinito. A me recitare piace tantissimo".

"È stato complicato conciliare tutti gli impegni - continua la 18enne di Roteglia -: la preparazione degli elaborati universitari, le giornate a Milano, gli esami per la patente e lo studio per la maturità. Ho ottimizzato il tempo, studiando in treno, tra un set e l’altro e la notte: è stata una bella sfida e avventura. Il set mi permette di condividere momenti positivi in leggerezza, con persone con le quali mi trovo molto bene. Le riprese della fiction termineranno in agosto".

"Il Chierici mi è piaciuto moltissimo - conclude Agata Botti -, mi ha ‘aperto’ la testa, offrendomi la possibilità di esprimere la mia creatività e mettere in luce la mia vera natura, le mie potenzialità. Il periodo finale è stato un grande mix di emozioni: tristezza, felicità, sollievo, disperazione…".

Dopo la maturità, quali sono gli obiettivi? "Sul futuro sono ancora incerta. Voglio lavorare nel mondo del cinema e su questo non si discute. Ora con i miei tempi sceglierò il settore che di questo mondo sentirò più mio!".