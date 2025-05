Studentessa suicida, indagata infermiera che coordinava il suo tirocinio

Reggio Emilia, 14 maggio 2025 – Voleva prendersi cura degli altri e diventare infermiera, Paola Ballerini: si era iscritta al corso di laurea con sede a Reggio e nella nostra città condivideva un appartamento con alcune ragazze. Ma dentro di lei qualcosa incrinò e tre anni fa, il 10 maggio 2022, morì gettandosi dalla Pietra di Bismantova.

Dietro quel gesto estremo la sua famiglia, originaria di Cadeo (in provincia di Piacenza), vide condensata una disperazione che poteva rimandare alla responsabilità di terzi, da ricercare nel suo ambiente di studio: averla indotta alla disperazione rispetto al suo sogno professionale, a poche settimane dalla laurea prevista nell'ottobre di quell'anno. Una tesi su cui si sono incentrati anche gli accertamenti avviati dal pubblico ministero Piera Cristina Giannusa e poi portati avanti dal collega Francesco Rivabella Francia, ai quali i genitori Enrica e Francesco hanno sottoposto nel tempo testimonianze, chat e messaggi della figlia.

Nel 2022 fu aperto un fascicolo contro ignoti e poi venne iscritto un nome: di recente, il 15 aprile, la Procura reggiana, coordinata da Calogero Gaetano Paci, ha chiuso le indagini preliminari. Figura sott'inchiesta un'infermiera reggiana dell’ospedale Santa Maria Nuova che ha più di 60 anni. Per lei è stata formulata l'ipotesi di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina aggravato dalla conseguenza di aver causato la morte della ragazza: in ambito ospedaliero sarebbe stata tra i referenti della studentessa, che fu tirocinante in Pediatria dal 14 marzo al 30 aprile 2022.

La stessa contestazione figura anche per le presunte condotte tenute verso una seconda tirocinante residente nella nostra provincia, in Val d'Enza, che figura come parte offesa in una distinta imputazione. Da quanto trapela, prima di togliersi la vita, la ragazza aveva trascorso qualche giorno con la propria famiglia. Quella mattina i genitori la accompagnarono alla stazione di Fiorenzuola (Piacenza) per prendere il treno per Reggio, dove la aspettava una riunione riguardante il tirocinio.

Qualcosa si spezzò definitivamente dentro di lei. Ballerini avrebbe percorso a piedi la strada dalla città alla Pietra di Bismantova, per poi lanciarsi nel vuoto. Le coinquiline trovarono un biglietto d'addio lasciato nella casa reggiana e diedero l'allarme: accorsi al massiccio di Castelnovo Monti, i soccorritori non poterono fare altro che constatare il decesso. Furono sentiti nell'immediatezza i genitori: si erano accorti che la figlia era rattristata, ma pensavano che avrebbe superato il tirocinio, tanto che aveva anche comprato i biglietti per il concerto di Vasco Rossi.

Tra gli indicatori del disagio che lei viveva, vi era un gruppo whatsapp chiuso, ‘L’incubo non ha mai fine’, in cui Paola e altre due tirocinanti, tra cui quella della Val d'Enza, si sfogavano quotidianamente. E poi documenti ritrovati nel computer in cui la ragazza avrebbe descritto la sua disperazione, oltre a una sorta di diario.

Una storia che sembra richiamare quella di Sara Pedri, la 31enne ginecologa di Forlì sparita nel nulla nel marzo 2021 e sulla cui morte la Procura di Trento aprì un'indagine per presunti maltrattamenti a carico di personale dell’ospedale di Trento: in gennaio due medici sono stati assolti.

Emergerebbe che allora Ballerini era rimasta talmente colpita da quel caso da farne argomento di conversazione anche con la mamma. Dopo la tragedia Unimore sospese i tirocini con il reparto ospedaliero. La famiglia della ragazza morta si è rivolta alla specialista Maria Cristina Meloni per fare un'autopsia psicologica, ossia una ricostruzione della vita di una persona venuta a mancare per rinvenire gli aspetti che ne possano rivelare le intenzioni rispetto alla propria morte. E poi si è affidata all'avvocato Elena Vincini. L'avvocato Nicola Tria è il difensore dell'infermiera indagata: “Al momento - dice - non rilascio dichiarazioni”. Ora si aspetta la fissazione dell'udienza preliminare.