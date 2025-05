Studentessa suicida. Indagata un’infermiera: "Umiliazioni in corsia"

Voleva prendersi cura degli altri e diventare infermiera, Paola Ballerini. Si era iscritta al corso di laurea, con sede a Reggio dove condivideva un appartamento con alcune ragazze. Ma dentro di lei qualcosa incrinò e tre anni fa, il 10 maggio 2022, a 21 anni, morì gettandosi dalla Pietra di Bismantova. Si sarebbe dovuta laureare a ottobre e la famiglia, originaria di Cadeo (Piacenza), vide dietro a quel gesto estremo il coinvolgimento di qualcuno. Una tesi su cui si sono incentrati anche gli accertamenti avviati dalla procura reggiana, alla quale i genitori della studentessa, Enrica e Francesco, hanno sottoposto nel tempo testimonianze, chat e messaggi della figlia. Nel 2022 fu aperto un fascicolo contro ignoti e poi venne iscritto un nome. Di recente, si sono chiuse le indagini preliminari a carico di un’infermiera reggiana ultrasessantenne. Per lei è stata formulata l’ipotesi di abuso di mezzi di correzione e di disciplina aggravato: in ambito ospedaliero sarebbe stata tra i referenti della studentessa, che fu tirocinante in Pediatria dal 14 marzo al 30 aprile 2022. La stessa contestazione figura anche per le presunte condotte tenute verso una seconda tirocinante, residente in Val d’Enza.

Prima di togliersi la vita, la ragazza aveva trascorso qualche giorno con la propria famiglia. Quella mattina i genitori la accompagnarono alla stazione di Fiorenzuola (Piacenza) per prendere il treno per Reggio, dove la aspettava una riunione sul tirocinio. Ballerini avrebbe raggiunto la Pietra di Bismantova, per poi lanciarsi nel vuoto. Le coinquiline trovarono un biglietto d’addio in casa e diedero l’allarme. Tra gli indicatori del disagio che viveva, c’era un gruppo whatsapp chiuso, "L’incubo non ha mai fine", in cui Paola e altre due tirocinanti, tra cui quella della Val d’Enza, si sfogavano quotidianamente. E poi documenti ritrovati nel computer in cui la ragazza avrebbe descritto la sua disperazione, oltre a una sorta di diario.

"Posso solo sperare che i muri di omertà che hanno coperto quanto accaduto in oltre un mese di tirocinio finalmente crollino, affinché nessuno tarpi le ali ai sogni dei nostri figli – commenta la madre di Paola –. Abbiamo assistito ai suoi attacchi di panico. Il suo operato era costantemente monitorato, era stata umiliata pubblicamente, sminuita professionalmente davanti ai pazienti. Paola non era fragile, era forte, ma ha pensato che il suo sogno si sarebbe dissolto". Una storia che sembra richiamare quella di Sara Pedri, la ginecologa di Forlì sparita nel nulla a marzo 2021. Il processo di primo grado, però, ha portato all’assoluzione del primario del suo reparto e della caposala.