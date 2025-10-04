Studentesse incatenate ai cancelli della scuola. Genitori e Fd’I: "Non poteva entrare nessuno"

Alcuni momenti di tensione si sono verificati ieri mattina, tra le 7 e le 9, prima della partenza del corteo, al polo scolastico di via Makalle’, quando gli studenti e le studentesse che volevano andare a scuola come di consueto si sono visti costretti a rimanere fuori perché alcune ragazze incatenate ai cancelli, dalla parte della stazione, insieme ad altri manifestanti, impedivano l’accesso alle scuole. Era bloccata con catena e lucchetto anche l’entrata sul lato del Tribunale. "Faccio parte del collettivo Chierici – spiega Darcy Scognamiglio, 18 anni, studentessa del Liceo Chierici – Abbiamo bloccato il polo scolastico in supporto alla Palestina e alla Global Sumud Flotilla, che è stata abbordata nelle scorse notti dai soldati israeliani. Ormai a Gaza, da oltre due anni, si sta commettendo un genocidio che l’Italia sta supportando e finanziando 1,6 miliardi di euro sono andati in armi ad Israele. Noi non lo possiamo sopportare e supportare, per questo come studenti stiamo bloccando tutto".

L’episodio è stato subito stigmatizzato da Gioventù Nazionale. "Nessuna battaglia ideologica può giustificare il blocco dell’accesso a scuola – afferma Matteo Montanarini, responsabile provinciale del movimento studentesco di Fdi –. Gli studenti hanno il diritto di studiare come sancito dalla Costituzione, e non devono essere ostaggio di proteste organizzate senza alcun rispetto delle regole e della comunità scolastica".

Anche qualche genitore non ha preso bene i cancelli ‘sbarrati’. "Stamattina alle 8 mio figlio non è potuto entrare a scuola – incalza Antonella Sore, mamma di uno studente di 16 anni frequentante il Nobili –. Gli ho detto di restare lì in attesa che aprissero. Nel frattempo però diversi studenti sono andati a casa e quando finalmente hanno aperto, mio figlio era l’unico in classe e siamo dovuti andare a prenderlo. Il diritto di scelta di una persona non deve ledere quello di un’altra. Poi Reggio non è una città tranquilla, sarebbe potuto succedergli qualcosa. Trovo scandaloso che il Prefetto abbia autorizzato una manifestazione accanto a un polo scolastico".

