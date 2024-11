Studenti a lezione con la Stradale

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia nelle scuole in occasione della Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada (che sarà il 17 novembre). Una giornata di studio diversa dal solito quella che ha visto protagonisti, ieri, gli alunni del B. Pascal di Reggio. La Stradale ha voluto sensibilizzare i giovani sui rischi derivanti da comportamenti errati e quindi pericolosi quando si è sulla strada. Oltre 170 studenti hanno lavorato insieme agli agenti per rilevare e ricostruire un incidente con esito mortale. Gli alunni hanno curato ’le indagini’, esaminando le carcasse di due auto incidentate. Preziosa la testimonianza di Stefano, oggi 50enne, che all’età di 20 anni ha trascorso 90 giorni in coma, riportato lesioni invalidanti, per un grave incidente stradale. Graditissima dai ragazzi, poi, la rappresentazione grafica di un writer, riprodotta per emozionare i ragazzi. Gli agenti hanno dato ai giovani studenti un segnalibro ’Non restare al buio – Illuminati’ esortandoli alla prudenza e al rispetto della propria e altrui vita.