Studenti a lezione di monopattino

Sempre più giovani usano il monopattino per spostarsi. Ma occorre sapere che ci sono regole da rispettare, su velocità e su sicurezza, non solo per evitare incidenti ma anche salate sanzioni previste dal Codice della strada. A spiegare i "segreti" sulla sicurezza ci stanno pensando in questi giorni gli agenti della polizia stradale di Guastalla, coordinati dal comandante Nicola Di Lernia, con lezioni rivolte agli studenti delle scuole superiori della Bassa. Anche ieri si è parlato di sicurezza, di come guidare il monopattino, dove è consentito il transito e dove invece è vietato, fino alle prove pratiche nel cortile della scuola, oltre a simulazioni di effetti da abuso di alcol, per fare capire ai giovani il rischio che si corre quando si beve troppo prima di mettersi alla guida di qualunque veicolo, bici compresa.