Studenti a lezione di sicurezza con la campionessa Beliaeva

Ad Arceto è stata organizzata un’iniziativa nell’ambito del progetto ‘Pedale in sicurezza’. Alla lezione hanno partecipato gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado Antonio Vallisneri. Coadiuvati dai volontari della Asd Cooperatori Marco Lusuardi, Marco Brunale e Franco Castagnetti, sono saliti in cattedra Doriano Bedeschi dell’osservatorio provinciale sicurezza stradale di Reggio e poi la handbiker Natalia Beliaeva, campionessa italiana in carica in linea e a cronometro della categoria WH1, quella riservata alle atlete paraplegiche con la disabilità più grave.

Per le docenti del plesso dell’istituto comprensivo Spallanzani Federica Bassi, Lara Dallara, Noemi Narducci, Giulia Schenetti e Laura Spagnoletti, l’appuntamento con il progetto rivolto alla sicurezza sulla strada è da cinque anni un punto fermo della programmazione didattica. Ai ragazzi è stato spiegato il significato di tanti segnali stradali, mentre Beliaeva ha raccontato la sua storia di vita e sport testimoniando la disabilità sopraggiunta a seguito di un incidente in autostrada e il difficile percorso di riabilitazione fisica e psicologica intrapreso.

L’incontro si è sviluppato fra tante domande da parte degli studenti e un conclusivo applauso che questi ultimi hanno attribuito alla campionessa. Bedeschi e l’atleta hanno salutato i giovani ricordando di fare attenzione alle distrazioni sulla strada, soprattutto a quelle dall’uso improprio del telefono.

