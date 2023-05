Studenti alla Festa d’Europa

Quattro studenti dell’istituto comprensivo di Castelnovo Sotto e la loro dirigente scolastica, Maria Elena Torreggiani, hanno partecipato alla Festa d’Europa 2023, al ministero dell’Istruzione a Roma. L’evento ha coinvolto scuole di tutta Italia. Complessivamente i partecipanti ai laboratori sono stati 75, di cui sessanta studenti e quindici docentidirigenti scolastici, chiamati a disegnare insieme nuove traiettorie formative e professionali, in una esperienza di co-progettazione che vuole valorizzare il contributo delle politiche europee al settore dell’istruzione. Tra gli studenti provenienti da tutta Italia c’erano anche i castelnovesi Cristian Ferretti (2° A), Federica Perri (2° B), Sebastiano Giaroli (2° C) e Lucia Ottaviani (2° D). Una buona occasione per riflettere sul tema della cittadinanza europea.